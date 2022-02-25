Сет Карри: «Бен Симмонс не должен ни перед кем извиняться»

Защитник «Нетс» поддержал товарища по команде , выразив мнение, что он никому ничего не должен по итогам обмена из «Филадельфии».

«Бизнес есть бизнес. Я говорил об этом еще в самом начале сезона, когда Бен был не с командой, я тогда с самого первого дня отвечал подобным образом на вопросы о том, должен ли он как-то извиниться, если вернется в состав?

Я понимаю, как устроен бизнес. Симмонс не должен ни перед кем извиняться. Знаю, что когда он окажется на паркете, то будет делать свою работу, будет делать то, что делает. Это бизнес.

Бен делал то, что считал нужным для себя с точки зрения бизнеса и с личной точки зрения», – заявил Карри.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем