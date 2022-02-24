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    Дэнни Грин: «Я буду крайне удивлен, если Бен Симмонс сыграет с «Филадельфией» 10 марта»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Дэнни Грин Бен Симмонс Баскетбол

    «Теперь мы должны пожать руки, чтобы начать все заново? Наверное, нет. Во-первых, я буду очень удивлен, если он даже примет участие в этой игре. Я не знаю, что у него со здоровьем – ментально, физически, в других известных мне вопросах – и мы все знаем, что он не любит играть в Филадельфии. Поэтому я буду крайне удивлен, если он сыграет в этом матче», – заявил Грин.

    Симмонс не провел ни одного матча за «Филадельфию» в нынешнем сезоне из-за психологических проблем. Перед дедлайном разыгрывающий был обменян в «Бруклин».

    «Нетс» проведут следующий гостевой матч против «Сиксерс» 10 марта.

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