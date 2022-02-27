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    Эдриан Воджнаровски: «Дебют Бена Симмонса в сезоне состоится не в матче против «Филадельфии»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Бен Симмонс Эдриан Воджнаровски Баскетбол

    Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски подтвердил, что разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс дебютирует в этом сезоне не в матче против своей бывшей команды «Филадельфии».

    «Бен Симмонс не вернется на этой неделе. До даты 10 марта, которую все в лиге ждут, осталось 12 дней. «Нетс» – «Сиксерс» в Филадельфии. Я знаю, что этот матч не станет дебютом Симмонса.

    Они не выставят его на этот матч, если это будет его первая игра. Так что либо он вернется до этого матча, либо, возможно, сразу после него. Но его возвращение произойдет вслед за выходом Дюрэнта», – сказал Воджнаровски.

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