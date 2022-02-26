Джеймс Харден в 1-м матче за «Сиксерс» повторил общий результат Бена Симмонса по 3-очковым за команду

Защитник «Сиксерс» дебютировал за команду в матче с «Вулвс» (133:102), набрав 27 очков, 8 подборов и 12 передач.

Харден в первой же встрече за «Филадельфию» повторил общий результат экс-игрока команды по реализованным 3-очковым.

Харден в пятницу реализовал 5 дальних бросков. Австралиец имеет на своем счету столько же после 275 игр за «Филадельфию».

«76-е» выменяли Хардена из «Нетс» перед дедлайном, отдав взамен Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и пики.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем