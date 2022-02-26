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    Джеймс Харден в 1-м матче за «Сиксерс» повторил общий результат Бена Симмонса по 3-очковым за команду

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Бен Симмонс Баскетбол

    Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден дебютировал за команду в матче с «Вулвс» (133:102), набрав 27 очков, 8 подборов и 12 передач.

    Харден в первой же встрече за «Филадельфию» повторил общий результат экс-игрока команды Бена Симмонса по реализованным 3-очковым.

    Харден в пятницу реализовал 5 дальних бросков. Австралиец имеет на своем счету столько же после 275 игр за «Филадельфию».

    «76-е» выменяли Хардена из «Нетс» перед дедлайном, отдав взамен Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и пики.

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

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