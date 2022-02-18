Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – «Автодор», ЦСКА примет «Локомотив-Кубань»

В пятницу, 18 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» примет саратовский «Автодор».
Московский ЦСКА дома сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 февраля, 19.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 18 февраля, 19.30, «Мегаспорт»
Положение команд: УНИКС – 13-2, Зенит – 12-3, Автодор – 8-3, ЦСКА – 10-4, Парма-Париматч – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-5, Нижний Новгород – 5-6, Енисей – 4-9, Астана – 3-9, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-9, Зелена-Гура – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство