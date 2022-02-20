Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. «Звезды России» против «Звезд Мира»

В воскресенье, 20 февраля, на площадке «ВТБ Арена» в Москве состоится шестой в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ.

Встреча пройдет в формате «Звезды России» против «Звезд Мира». Начало матча – в 17.00 по московскому времени.

В перерыве матча пройдут конкурсы трехочковых и данков.

Единая лига ВТБ

Матч всех звезд-2022

Звезды России – Звезды Мира

20 февраля. 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Звезды России»: Алексей Швед (ЦСКА), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Сергей Торопов («Нижний Новгород») – старт; Иван Стребков («Нижний Новгород»), Евгений Колесников («Автодор»), Евгений Воронов («ПАРМА»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Сергей Карасев («Зенит»), Джоэль Боломбой (ЦСКА), Никита Курбанов (ЦСКА).

Главный тренер — Зоран Лукич («Нижний Новгород»).

«Звезды Мира»: Эррик Макколлум («Локомотив-Кубань»), Даниэль Хэкетт (ЦСКА), Марио Хезоня (УНИКС), Торнике Шенгелия (ЦСКА), Джордан Мики («Зенит») – старт; Билли Бэрон («Зенит»), Кенни Чери («Автодор»), Иффе Лундберг (ЦСКА), Энтони Хики («Астана»), Даррал Уиллис («Енисей»), Джон Браун (УНИКС), Айзейя Кэнан (УНИКС).

Главный тренер — Велимир Перасович (УНИКС).

Инструкция по применению. Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022