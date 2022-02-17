Единая лига ВТБ. УНИКС в гостях у «Астаны», «Зенит» на выезде сыграет с «Цмоки-Минском»

В четверг, 17 февраля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ казанский УНИКС в гостях сыграет с казахстанской «Астаной».

Санкт-петербургский на выезде встретится с белорусским .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 12-2, Зенит – 11-3, Автодор – 8-3, ЦСКА – 10-4, Парма-Париматч – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-5, Нижний Новгород – 5-6, Енисей – 4-9, – 3-8, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-8, Зелена-Гура – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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