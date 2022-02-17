Единая лига ВТБ. УНИКС в гостях у «Астаны», «Зенит» на выезде сыграет с «Цмоки-Минском»

В четверг, 17 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в гостях сыграет с казахстанской «Астаной».
Санкт-петербургский «Зенит» на выезде встретится с белорусским «Цмоки-Минском».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 февраля, 16.30, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 17 февраля, 19.00, «Минск-Арена»
Положение команд: УНИКС – 12-2, Зенит – 11-3, Автодор – 8-3, ЦСКА – 10-4, Парма-Париматч – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-5, Нижний Новгород – 5-6, Енисей – 4-9, Астана – 3-8, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-8, Зелена-Гура – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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