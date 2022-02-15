Единая лига ВТБ. Трипл-дабл Хики с 43 очками помог «Астане» обыграть «Локомотив-Кубань»

Во вторник, 15 февраля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ краснодарский на выезде уступил казахстанской «Астане».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 12-2, Зенит – 11-3, Автодор – 8-3, ЦСКА – 10-4, Парма-Париматч – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-5, Нижний Новгород – 5-6, Енисей – 4-9, – 3-8, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-8, Зелена-Гура – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие