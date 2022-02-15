Единая лига ВТБ. Трипл-дабл Хики с 43 очками помог «Астане» обыграть «Локомотив-Кубань»

Во вторник, 15 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде уступил казахстанской «Астане».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 февраля, 16.00, «Велотрек Сарыарка»
- Астана
- Хики (43 + 10 подборов + 11 передач + 5 потерь), Кэмпбелл (14), Спенсер (12 + 15 подборов), Марчук (5), Мурзагалиев (2) – старт; Тихоненко (9), Балашов (2), Щербак (0), Айткали (0), Пан (0).
Положение команд: УНИКС – 12-2, Зенит – 11-3, Автодор – 8-3, ЦСКА – 10-4, Парма-Париматч – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-5, Нижний Новгород – 5-6, Енисей – 4-9, Астана – 3-8, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-8, Зелена-Гура – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие