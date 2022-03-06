Леброн Джеймс – самый возрастной игрок в истории НБА, набравший 55+ очков и 10+ подборов в одном матче

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс завершил победный матч против «Голден Стэйт» (124:116) с 56 очками и 10 подборами.
37-летний Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, который набрал 55+ очков и сделал 10+ подборов в одном матче.
Только трем игрокам в истории лиги, помимо Леброна, удалось набрал 50+ очков в возрасте 37 лет или старше. Это Майкл Джордан, Кобе Брайант и Джамал Кроуфорд.
Леброн также стал первым игроком «Лейкерс», который набрал 55+10, после Шакила О’Нила (март 2000 года).
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