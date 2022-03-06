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    Леброн Джеймс исполнил шикарный реверс-данк в проходе

    Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА видео Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча против «Голден Стэйт» исполнил шикарный реверс-данк в проходе.

    Джеймс помог «Лейкерс» одержать победу над одним из фаворитов чемпионата (124:116) и установил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 56 очков.

    HBO сегодня выпускает художественный сериал о «Лейкерс» 80-х – самой безумной, яркой и сексуальной команде НБА

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