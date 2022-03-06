Леброн Джеймс исполнил шикарный реверс-данк в проходе

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча против «Голден Стэйт» исполнил шикарный реверс-данк в проходе.
Джеймс помог «Лейкерс» одержать победу над одним из фаворитов чемпионата (124:116) и установил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 56 очков.
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LEBRON RIPS DOWN THE REVERSE! He has 40 PTS for the @Lakers on ABC pic.twitter.com/J8wtoqtCAq— NBA (@NBA) March 6, 2022