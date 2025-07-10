Яннис Адетокумбо о продолжении сотрудничества с «Бакс»: «Скорее всего. Посмотрим. Люблю Милуоки»

Яннис Адетокумбо подкинул повод для обсуждения своего будущего.

Форвард прокомментировал свою ситуацию в разговоре со стримером IShowSpeed.

«Многие уговаривают меня выступать в [Нью-Йорке или Лос-Анджелесе]. Скорее всего [останусь в Милуоки]. Посмотрим. Посмотрим. Люблю Милуоки», – задумался Адетокумбо, после чего резко сменил тему.

Считается, что баскетболист дал команде возможность собрать конкурентоспособный состав перед принятием решения. Главным подписанием стал приход центрового Майлза Тернера.