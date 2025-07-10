Денис Захаров, скорее всего, продолжит карьеру в УНИКСе

Денис Захаров переберется в Казань.

У 31-летнего защитника закончился контракт с «Зенитом». В прошедшем розыгрыше Лиги ВТБ Захаров набирал 2,3 очка и 1 подбор за 10 минут в среднем.

По информации телеграм-канала «Перехват», игрок продолжит карьеру в УНИКСе. Он присоединится к защитнику Ивану Белоусову и форварду Руслану Абдулбасирову в списке российских новобранцев казанского клуба на следующий сезон.