Джейлен Уильямс продлит контракт с «Оклахомой» на 5 лет и сумму до 287 миллионов долларов

«Оклахома» согласовала новый контракт с Джейленом Уильямсом.

24-летний форвард был выбран 12-м на драфте-2022 НБА . В этом году Уильямс попал на Матч всех звезд, в 3-ю символическую пятерку НБА и во 2-ю сборную по защите.

Уильямс помог «Тандер» стать чемпионами НБА, играя в плей-офф с травмой запястья бросковой руки.

В регулярном сезоне форвард набирал 21,6 очка, 5,3 подбора, 5,1 передачи и 1,6 перехвата в среднем, реализуя 36,5% трехочковых бросков.

Общая сумма по 5-летнему контракту может дойти до 287 миллионов долларов.

«Оклахома» завершает согласование контрактов с ключевым трио своих молодых игроков (Уильямс , Чет Холмгрен и Шэй Гилджес-Александер ). Сумма по их соглашениям может составить около 822 миллионов.