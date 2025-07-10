Летняя лига в Лас-Вегасе. «Бруклин» Егора Демина сыграет с «Оклахомой», «Даллас» Купера Флэгга встретится с «Лейкерс» и другие матчи
Сегодня стартует Летняя лига НБА в Лас-Вегасе.
«Бруклин» Егора Демина (8-й пик) сыграет с «Оклахомой». «Даллас» Купера Флэгга (1-й пик) встретится с «Лейкерс» и Бронни Джеймсом. Дилан Харпер (2) и Ви Джей Эджкомб (3) не выйдут на площадку в матче «Филадельфии» против «Сан-Антонио».
Лас-Вегас
Миннесота – Новый Орлеан
10 июля. 22.30
Индиана – Кливленд
11 июля. 0.00
Бруклин – Оклахома
11 июля. 0.30
Сакраменто – Орландо
11 июля. 2.30
Даллас – Лейкерс
11 июля. 3.00
Милуоки – Денвер
11 июля. 4.30
Филадельфия – Сан-Антонио
11 июля. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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