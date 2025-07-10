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Летняя лига в Лас-Вегасе. «Бруклин» Егора Демина сыграет с «Оклахомой», «Даллас» Купера Флэгга встретится с «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня стартует Летняя лига НБА в Лас-Вегасе.

«Бруклин» Егора Демина (8-й пик) сыграет с «Оклахомой». «Даллас» Купера Флэгга (1-й пик) встретится с «Лейкерс» и Бронни Джеймсом. Дилан Харпер (2) и Ви Джей Эджкомб (3) не выйдут на площадку в матче «Филадельфии» против «Сан-Антонио».

Летняя лига НБА

Лас-Вегас

Миннесота – Новый Орлеан

10 июля. 22.30

Индиана – Кливленд

11 июля. 0.00

Бруклин – Оклахома

11 июля. 0.30

Сакраменто – Орландо

11 июля. 2.30

Даллас – Лейкерс

11 июля. 3.00

Милуоки – Денвер

11 июля. 4.30

Филадельфия – Сан-Антонио

11 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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