ЧЕ-2025. Девушки (U18). 1/4 финала. Франция – Италия, Сербия встретится с Испанией и другие матчи
Сегодня состоятся матчи 1/4 финала чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.
Франция встретится с Италией, Сербия сыграет с Испанией.
Чемпионат Европы
Девушки (U18)
Пальма, Испания
Плей-офф
1/4 финала
Черногория – Финляндия
10 июля. 13:30
Бельгия – Польша
10 июля. 16:00
Франция – Италия
10 июля. 19:00
Сербия – Испания
10 июля. 21:30
За 9-16 места
Венгрия – Турция
10 июля. 13:30
Израиль – Словения
10 июля. 16:00
Португалия – Чехия
10 июля. 19:00
Латвия – Греция
10 июля. 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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