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ЧЕ-2025. Девушки (U18). 1/4 финала. Франция – Италия, Сербия встретится с Испанией и другие матчи

Сегодня состоятся матчи 1/4 финала чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.

Франция встретится с Италией, Сербия сыграет с Испанией.

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Пальма, Испания

Плей-офф

1/4 финала

Черногория – Финляндия

10 июля. 13:30

Бельгия – Польша

10 июля. 16:00

Франция – Италия

10 июля. 19:00

Сербия – Испания

10 июля. 21:30

За 9-16 места

Венгрия – Турция

10 июля. 13:30

Израиль – Словения

10 июля. 16:00

Португалия – Чехия

10 июля. 19:00

Латвия – Греция

10 июля. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Юниорский ЧЕ-2025 по баскетболу жен
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