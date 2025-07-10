Анте Жижич официально присоединился к «Бешикташу»

Анте Жижич вернулся в Турцию.

28-летний хорватский центровой (211 см) набирал 8 очков и 3,8 подбора за 16,5 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше Евролиги, выступая за «Виртус», и стал чемпионом Италии.

Следующий сезон Жижич проведет в «Бешикташе». Баскетболист уже играл в Турции за «Дарушафаку» и «Анадолу Эфес». С последним он побеждал в высшем турецком дивизионе.

«Бешикташ» успешно выступил в прошедшем национальном чемпионате, дойдя до финала, в котором уступил «Фенербахче».