Анте Жижич официально присоединился к «Бешикташу»
Анте Жижич вернулся в Турцию.
28-летний хорватский центровой (211 см) набирал 8 очков и 3,8 подбора за 16,5 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше Евролиги, выступая за «Виртус», и стал чемпионом Италии.
Следующий сезон Жижич проведет в «Бешикташе». Баскетболист уже играл в Турции за «Дарушафаку» и «Анадолу Эфес». С последним он побеждал в высшем турецком дивизионе.
«Бешикташ» успешно выступил в прошедшем национальном чемпионате, дойдя до финала, в котором уступил «Фенербахче».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Бешикташа»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости