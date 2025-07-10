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Женская НБА. «Лос-Анджелес» примет «Миннесоту», «Вашингтон» встретится с «Лас-Вегасом»

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Лос-Анджелес» примет лидера турнира «Миннесоту», «Вашингтон» встретится с «Лас-Вегасом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес – Миннесота

10 июля. 22.00

Вашингтон – Лас-Вегас

11 июля. 2.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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