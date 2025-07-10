«Зенит» официально продлил сотрудничество с Андреем Воронцевичем

Андрей Воронцевич остается в «Зените».

Стороны продлили действующее соглашение по схеме «1+1». Контракт будет действовать до конца сезона-2026/27.

Форвард (37 лет, 207 см) набирал в среднем 5,1 очка, 3,4 подбора и 1,2 передачи за 18,9 минуты в Лиге ВТБ, реализуя 45,7% трехочковых бросков (1,2 попадания из-за дуги в среднем за матч).