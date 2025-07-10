«Вашингтон» подпишет новый двусторонний контракт с Тристаном Вукчевичем
Тристан Вукчевич продолжит играть за «Уизардс».
22-летний центровой подпишет новый двусторонний контракт с клубом.
Вукчевич был выбран 42-м на драфте-2023 и провел два сезона в «Вашингтоне», отыграв в общей сложности 45 матчей в основном составе команды.
В прошедшем розыгрыше чемпионата Вукчевич набирал 9,4 очка, 3,7 подбора и 1,1 передачи за 14,7 минуты в среднем и реализовал 37,3% трехочковых бросков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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