Райан Арчидиаконо продолжит карьеру в «Трапани Шарк»

«Трапани Шарк» подписал Райана Арчидиаконо.

31-летний американский защитник (190 см) не был выбран на драфте-2016 НБА, но провел 7 лет в лиге, отыграв 257 матчей за «Чикаго», «Нью-Йорк» и «Портленд». Его средние показатели – 4 очка, 1,8 подбора и 1,9 передачи за 15,3 минуты.

Последний раз Арчидиаконо выступал в НБА в сезоне-2023/24. Следующий год он провел в лиге развития, а теперь перебрался в Европу.

Защитник дебютирует в Италии в составе клуба «Трапани Шарк», который сумел дойти до полуфинала прошедшего национального чемпионата и попробует свои силы в новом сезоне Лиги чемпионов.