«Фенербахче» официально подтвердил новый 3-летний контракт Тарика Биберовича
Тарик Биберович подписал соглашение с «Фенербахче».
Стороны оформили контракт на следующие 3 сезона.
24-летний форвард (201 см) набирал 10,4 очка, 3,1 подбора и 1,4 передачи за 22,5 минуты в среднем в прошедшем победном для команды розыгрыше Евролиги в свой 7-й сезон в клубе.
«Фенербахче» также выиграл национальные чемпионат и кубок.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Фенербахче»
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