«Фенербахче» официально подтвердил новый 3-летний контракт Тарика Биберовича

Тарик Биберович подписал соглашение с «Фенербахче».

Стороны оформили контракт на следующие 3 сезона.

24-летний форвард (201 см) набирал 10,4 очка, 3,1 подбора и 1,4 передачи за 22,5 минуты в среднем в прошедшем победном для команды розыгрыше Евролиги в свой 7-й сезон в клубе.

«Фенербахче» также выиграл национальные чемпионат и кубок.