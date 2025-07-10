Артем Комолов, скорее всего, присоединится к МБА-МАИ
МБА-МАИ подпишет защитника Артема Комолова.
32-летний баскетболист (193 см) завершил сотрудничество с казанским УНИКСом и продолжит карьеру в столичном клубе.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Комолов принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 3,1 очка, 1,1 подбора и 0,9 передачи за 11 минут на паркете.
Ранее защитник выступал за «Зенит», «Нижний Новгород» и ЦСКА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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