Артем Комолов, скорее всего, присоединится к МБА-МАИ

МБА-МАИ подпишет защитника Артема Комолова.

32-летний баскетболист (193 см) завершил сотрудничество с казанским УНИКСом и продолжит карьеру в столичном клубе.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Комолов принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 3,1 очка, 1,1 подбора и 0,9 передачи за 11 минут на паркете.

Ранее защитник выступал за «Зенит», «Нижний Новгород» и ЦСКА.