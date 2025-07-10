Андрей Кириленко: «Архитектура баскетбола меняется, на первый план выходит агрессия не как эмоциональное состояние, а как образ мышления игрока»

Андрей Кириленко поделился мыслями о современном баскетболе.

«Стал замечать новые тенденции в стиле современного баскетбола. Вид спорта, которому я посвятил большую часть жизни, – динамичный и подвижный не только в рамках площадки. Он меняется, трансформируется, приобретает новые формы из сезона в сезон.

Растет скорость, меняется структура владений, подход к позициям и ролям. Яркий пример – Стеф Карри или Дэмиан Лиллард . Они буквально сдвинули границы возможного: сегодня никого не удивляют трехочковые с девяти метров, а защита вынуждена реагировать на угрозу едва ли не от центра площадки. Это не просто индивидуальный скилл – это трансформация всей индустрии, изменение архитектуры игры.

Вижу, как на первый план выходит агрессия не как эмоциональное состояние, а как системное качество, образ мышления игрока.

Времени на принятие решений стало меньше, пространства тоже. В этих условиях важно не просто быть в игре, а уметь инициировать. Игрок без мяча в защите уже не может оставаться в режиме подстраховки, он должен обрезать развитие атаки до того, как она оформится. В атаке агрессия – это не бросок под давлением, а создание ситуации, в которой у соперника нет выбора. Вот об этой агрессии я говорю.

Можно быть дисциплинированным, тактически грамотным, но если ты не диктуешь – ты догоняешь. А в современной игре догоняющий уже уступает. Поэтому сегодня именно агрессия отличает тех, кто просто присутствует на корте, от тех, кто формирует ход игры», – рассудил президент РФБ в своем телеграм-канале.