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«Чикаго» не рассматривает возможность подписания контракта с Джошем Гидди с зарплатой в районе 30 миллионов долларов

«Буллз» не торопятся решать вопрос с Джошем Гидди.

Разыгрывающий не хочет снижать требования по следующему контракту, планируя зарабатывать порядка 30 миллионов долларов. Однако «Чикаго» ни разу не рассматривал возможность подписания соглашения с подобным уровнем зарплаты.

Сделка по Майклу Портеру вычеркнула «Бруклин», который оставался единственным вариантом для Гидди получить крупный оффер на рынке. «Буллз» намерены воспользоваться этой ситуацией, чтобы добиться выгодного для команды исхода переговоров.

Стороны остаются оптимистично настроенными по вопросу сотрудничества, переговоры проходят в положительном ключе и настрое.

Крайним вариантом для Гидди является согласие на 11 миллионов на 1 год по квалификационному предложению «Чикаго» и выход на рынок свободных агентов следующим летом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chicago Sports Network
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