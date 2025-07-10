Сотрудничество Чимези Мету с «Фенербахче» будет зависеть от результатов медосмотра

Чимези Мету близок к подписанию контракта с «Фенербахче».

Форвард (28 лет, 206 см) набирал 11,0 очка и 4,8 подбора за 20 минут в среднем в матчах Евролиги за «Барселону», реализуя 36,4% трехочковых бросков,

В марте Мету порвал ахиллово сухожилие и выбыл на длительный срок.

Игрок близок к соглашению с «Фенербахче», однако подписание произойдет только в случае успешного прохождения медосмотра. Турецкий клуб намерен получить четкое представление о ходе реабилитации форварда. На данный момент Мету рассчитывает вернуться на площадку в районе декабря.