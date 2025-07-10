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«Дубай» подписал разыгрывающего Маккинли Райта

Маккинли Райт перешел в «Дубай».

26-летний американский разыгрывающий (180 см) провел 2 года в НБА и набирал 4,2 очка, 1,7 подбора и 2,1 передачи за 12,4 минуты в 27 матчах за «Даллас» в сезоне-2022/23.

После этого защитник перебрался в Европу и отыграл два года в черногорской «Будучности». В прошедшем сезоне Адриатической лиги Маккинли вывел свою команду в финал, выбив «Црвену Звезду» броском под сирену в решающем матче.

Райт набирал 12,3 очка, 2,2 подбора, 4,7 передачи и 1 перехват в 37 играх турнира.

В сезоне-2025/26 защитник поможет «Дубаю» в его дебютном розыгрыше Евролиги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Дубая»
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