Даниила Касаткина подозревают в причастности к кибератакам с IP-адреса университета Пенсильвания Стэйт, когда он уже играл в России

Появляются подробности дела Даниила Касаткина.

По информации телеграм-канала «Перехват» , хакерская группа, с которой связывают баскетболиста, – это Conti, которая активно действовала с 2020 по 2022 год.

Адвокат Касаткина сообщал, что игрок, учившийся в США с 2016 по 2019 год, продал перед отъездом сброшенный до заводских настроек ноутбук.

По данным телеграм-канала «Mash на спорте», защита указывает на кибератаки с IP-адресов университета Пенсильвания Стэйт в период, когда Касаткин уже играл в России. Это может быть связано с одногрупником с кампуса, которому был продан ноутбук.