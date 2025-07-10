Даниила Касаткина подозревают в причастности к кибератакам с IP-адреса университета Пенсильвания Стэйт, когда он уже играл в России
Появляются подробности дела Даниила Касаткина.
По информации телеграм-канала «Перехват», хакерская группа, с которой связывают баскетболиста, – это Conti, которая активно действовала с 2020 по 2022 год.
Адвокат Касаткина сообщал, что игрок, учившийся в США с 2016 по 2019 год, продал перед отъездом сброшенный до заводских настроек ноутбук.
По данным телеграм-канала «Mash на спорте», защита указывает на кибератаки с IP-адресов университета Пенсильвания Стэйт в период, когда Касаткин уже играл в России. Это может быть связано с одногрупником с кампуса, которому был продан ноутбук.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Mash на спорте»
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