Дензел Валентайн близок к переходу в «Венецию»
«Венеция» завершает переговоры по Дензелу Валентайну.
31-летний американский защитник (193 см) был выбран 14-м на драфте-2016 НБА и провел 5 лет в лиге до сезона-2021/22.
В 2023 году Валентайн перебрался в Италию, но провел неудачный сезон в «Милане». Переход в «Триест» помог ему перезагрузить карьеру. Защитник набирал 16 очков, 5,1 подбора, 4 передачи и 1,5 перехвата в прошлом розыгрыше национального чемпионата.
«Венеция», лишившаяся Тайлера Энниса, проявила активный интерес к Валентайну и близка к его подписанию.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Il Piccolo
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