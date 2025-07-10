«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры с Лонни Уокером
Лонни Уокер может снова оказаться в Европе.
Выступление в «Жальгирисе» в прошлом сезоне позволило Уокеру получить еще один шанс в НБА. Разыгрывающий присоединился к «Филадельфии», но в итоге не смог закрепиться в команде и вышел на рынок свободных агентов.
Уокер набирал 12,4 очка, 3,2 подбора и 2,5 передачи за 23,8 минуты в «Сиксерс» в 20 матчах «регулярки».
Услугами защитника интересуется «Хапоэль Тель-Авив». Победитель Еврокубка укрепляет состав в преддверии дебюта в Евролиге. «Хапоэль» предлагает Уокеру контракт по схеме «1+1».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: y net
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