«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры с Лонни Уокером

Лонни Уокер может снова оказаться в Европе.

Выступление в «Жальгирисе» в прошлом сезоне позволило Уокеру получить еще один шанс в НБА. Разыгрывающий присоединился к «Филадельфии», но в итоге не смог закрепиться в команде и вышел на рынок свободных агентов.

Уокер набирал 12,4 очка, 3,2 подбора и 2,5 передачи за 23,8 минуты в «Сиксерс» в 20 матчах «регулярки».

Услугами защитника интересуется «Хапоэль Тель-Авив ». Победитель Еврокубка укрепляет состав в преддверии дебюта в Евролиге . «Хапоэль» предлагает Уокеру контракт по схеме «1+1».