Кендрик Перкинс – о следующем лице НБА: «Яннис не так популярен, как Морэнт, Дончич, Янг и Тейтум»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что форварду «Милуоки» не стать лицом НБА, потому что он не так популярен, как другие молодые звезды лиги.

«Следующим лицом НБА станет Джа Морэнт, или . Борьба идет между этим тремя игроками. медленно приближается к тому, чтобы тоже стать одним из претендентов.

Яннис в этом смысле похож на Тима Данкана. Он великолепен, но не так популярен, как те парни», – написал Перк в Twitter.

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна