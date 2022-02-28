НБА проводит голосование за лучший момент в исполнении европейского игрока

Болельщики по всему миру могут принять участие в голосовании за лучший момент в исполнении европейского игрока за всю историю НБА.
Эксперты выбрали пять моментов, претендующих на статус самого любимого:
1. Выступление Тони Кукоча за «Чикаго», выигравший три титула подряд
2. Яннис Адетокумбо помог «Милуоки» взять титул впервые за последние 50 лет
3. Дирк Новицки привел «Даллас» в первому титулу чемпионов в истории
4. Тони Паркер стал первым европейцем, выигравшим звание MVP финальной серии
5. Пау Газоль взял два титула с «Лейкерс»
Голосование пройдет с 24 февраля по 9 марта.
Проголосовать можно, перейдя по этой ссылке.
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