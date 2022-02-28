Наверх
Sports.ru NBA

    НБА проводит голосование за лучший момент в исполнении европейского игрока

    Теги Чикаго Даллас Дирк Новицки Лейкерс Пау Газоль Милуоки Тони Паркер НБА Тони Кукоч Яннис Адетокумбо Баскетбол

    Болельщики по всему миру могут принять участие в голосовании за лучший момент в исполнении европейского игрока за всю историю НБА.

    Эксперты выбрали пять моментов, претендующих на статус самого любимого:

    1. Выступление Тони Кукоча за «Чикаго», выигравший три титула подряд

    2. Яннис Адетокумбо помог «Милуоки» взять титул впервые за последние 50 лет

    3. Дирк Новицки привел «Даллас» в первому титулу чемпионов в истории

    4. Тони Паркер стал первым европейцем, выигравшим звание MVP финальной серии

    5. Пау Газоль взял два титула с «Лейкерс»

    Голосование пройдет с 24 февраля по 9 марта.

    Проголосовать можно, перейдя по этой ссылке.

    В честь юбилея НБА клубы играют в особенных формах. В их дизайне – вся 75-летняя история лиги

    Опрос

    Успех какого европейского игрока цените больше всего?
    24 голосa
    Три-пит Кукоча
    0%
    Чикаго
    Титул Новицки
    80%
    Дирк Новицки
    Титул Милуоки
    8%
    Яннис Адетокумбо
    MVP финала Паркера
    8%
    Тони Паркер
    Два титула Лейкерс
    4%
    Пау Газоль

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные