НБА проводит голосование за лучший момент в исполнении европейского игрока

Болельщики по всему миру могут принять участие в голосовании за лучший момент в исполнении европейского игрока за всю историю НБА.

Эксперты выбрали пять моментов, претендующих на статус самого любимого:

1. Выступление Тони Кукоча за «Чикаго», выигравший три титула подряд

2. Яннис Адетокумбо помог «Милуоки» взять титул впервые за последние 50 лет

3. Дирк Новицки привел «Даллас» в первому титулу чемпионов в истории

4. Тони Паркер стал первым европейцем, выигравшим звание MVP финальной серии

5. Пау Газоль взял два титула с «Лейкерс»

Голосование пройдет с 24 февраля по 9 марта.

Проголосовать можно, перейдя по этой ссылке.

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