Айзейя Томас: «Яннис не был бы запасным. Он разрывал бы всех в 80-е, 90-е и нулевые»

Легендарный игрок «Детройта» не согласился с мнением другого ветерана НБА Чарльза Оукли, который считает, что в старые времена 2-кратный MVP Яннис Адетокумбо из «Бакс» был бы лишь запасным.

«Давайте серьезно. Помню, в 80-е был такой парень по имени Ральф Сэмпсон. До его травмы Билл Расселл заявлял, что ему суждено стать величайшим игроком всех времен благодаря набору умений, способности вести мяч, играть в районе кольца, способности блокировать.

Сейчас, конечно, можно рассуждать о том, как бы все складывалось, потому что эти эксперты сами уже не играют. Ты сидишь в первом ряду, у тебя седые волосы, сигара, ты рассказываешь, как все было бы. Но этот чувак разрывал бы тебя каждый раз, когда вы встречались бы на паркете.

Ты мог бы хорошенько вдарить ему. Но что дальше? Больше ничего не умеешь? Если бы меня кто-то стукнул, я бы нашел способ подстроиться и справиться с таким соперником.

Яннис крупнее, быстрее и сильнее вас, он бы только и делал, что ставил через вас сверху. Как это делал с ними Ральф Сэмпсон. Яннис делал бы то же самое.

Мы еще никогда не видели такого игрока. Надо отдать ему должное. Он разрывал бы всех в 80-е, 90-е и нулевые, даже в 3020 году, когда он наступит», – заявил Томас.

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