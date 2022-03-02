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    Яннис Адетокумбо – Аллену Айверсону: «Я начал играть в баскетбол благодаря тебе»

    Теги Аллен Айверсон Милуоки НБА видео Яннис Адетокумбо Баскетбол

    Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо во время Уикенда всех звезд в Кливленде встретил своего кумира детства Аллена Айверсона.

    Двукратный MVP лиги был в восторге от встречи и воспользовался случаем, чтобы рассказать, какое влияние Айверсон оказал на его карьеру.

    «Я начал играть в баскетбол благодаря тебе.

    Не хочу тебя беспокоить, хотел только сказать тебе это. Я смотрел документальный фильм о тебе, и ты сказал, что играешь в баскетбол благодаря Майклу Джордану. А я начал играть благодаря тебе», – сказал Яннис.

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