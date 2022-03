Яннис Адетокумбо – Аллену Айверсону: «Я начал играть в баскетбол благодаря тебе»

Форвард во время Уикенда всех звезд в Кливленде встретил своего кумира детства .

Двукратный MVP лиги был в восторге от встречи и воспользовался случаем, чтобы рассказать, какое влияние Айверсон оказал на его карьеру.

«Я начал играть в баскетбол благодаря тебе.

Не хочу тебя беспокоить, хотел только сказать тебе это. Я смотрел документальный фильм о тебе, и ты сказал, что играешь в баскетбол благодаря Майклу Джордану. А я начал играть благодаря тебе», – сказал Яннис.

«I started playing basketball because of YOU!!»@Giannis_An34 meets @alleniverson at @NBAAllStar Weekend!! pic.twitter.com/s9FKmYyF1u