Стивен Эй Смит – о лучшем игроке НБА: «Яннис очень хорош, но он не Дюрэнт»

Известный телеведущий Стивен Эй Смит считает, что 2-кратному MVP Яннису Адетокумбо из «Бакс» все еще не удалось превзойти звездного форварда Кевина Дюрэнта, которого он считает лучшим в НБА.

«Если Кевин Дюрэнт в форме, то Яннис отправляется домой. В серии прошлого года Кайри выбыл из строя, Джеймс Харден играл на одной ноге.

Вы все хорошо знаете, что Яннис не Кей Ди. Яннис очень хорош, просто феноменален, но он не Дюрэнт», – заявил .

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