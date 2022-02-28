Мэр Нью-Йорка: «Хочу, чтобы Кайри Ирвинг играл, но дам неверный посыл, если сделаю исключение для одного игрока»

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объяснил, почему он не может сделать исключение для защитника Кайри Ирвинга и разрешить тому участвовать в домашних матчах без прививки от коронавируса.

«Послушайте, я хочу, чтобы Кайри был на площадке. Я сделаю все, чтобы получить этот перстень. Я очень его хочу. Но на карту поставлено очень многое. Я разговаривал с владельцем команды. Мы хотим найти способ выпустить Кайри на площадку, но проблема гораздо серьезнее.

Я не могу допустить, чтобы мой город снова закрыли. Я дам неверный посыл, если сделаю исключение для одного игрока в то время, когда мы говорим бесчисленному количеству нью-йоркских служащих: «Если вы не будете соблюдать правила, вы не сможете работать», – сказал мэр.

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