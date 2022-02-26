Кайри Ирвинг уговаривал Энтони Дэвиса переходить в «Бостон», но потом между ними произошла размолвка

Разыгрывающий Кайри Ирвинг в период выступления за «Селтикс» хотел объединить усилия с форвардом в бостонской команде.

Как сообщил инсайдер Heavy Стив Булпетт, Ирвинг призывал Дэвиса выбрать «Бостон», когда тот потребовал у «Нового Орлеана» обменять его.

«Один из управленцев рассказал, что на каком-то этапе все выглядело так, будто Энтони Дэвис собирается перейти в «Бостон» к Кайри. Ирвинг хотел этого. «Бостону» еще пришлось бы договариваться с «Новым Орлеаном», но как только Энтони принимал решение, за кого ему хочется играть, у «Пеликанс» не было бы особого выбора.

Но случилось следующее. Поначалу все предполагали, что Дюрэнт останется в «Голден Стэйт», поэтому Кайри уговаривал Эй Ди присоединиться к нему в . Все выглядело неплохо, но потом Энтони и Кайри по какой-то причине слегка рассорились. Видимо, для Кайри все же более предпочтительным был вариант с Кевином Дюрантом, чем с Дэвисом. Возможно, он понял, что объединение с Кей Ди осуществимо», – написал Булпетт.

Ирвинг играл за «Бостон» с 2017 по 2019 год, в межсезонье-2019 перешел в на правах свободного агента.

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