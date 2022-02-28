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    Отмена мандата о вакцинации в Нью-Йорке 7 марта пока не позволит Кайри играть в домашних матчах

    Теги Бруклин НБА Кайри Ирвинг коронавирус Баскетбол

    По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, город отменит мандат о вакцинации Key2NYC 7 марта, если показатели заболеваемости COVID-19 останутся на нынешнем уровне.

    Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг по-прежнему не сможет выходить на площадку в домашних матчах в соответствии с мандатом Нью-Йорка для крупных работодателей.

    Тем не менее, ослабление мандата Key2NYC, как ожидается, станет первым шагом, который приведет к допуску не сделавшего прививку Ирвинга к матчам в «Барклайс центре» уже в этом сезоне.

    По информации инсайдера Шэмса Чарании, с 7 марта Ирвинг сможет посещать домашние встречи в качестве зрителя.

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