Отмена мандата о вакцинации в Нью-Йорке 7 марта пока не позволит Кайри играть в домашних матчах

По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, город отменит мандат о вакцинации Key2NYC 7 марта, если показатели заболеваемости останутся на нынешнем уровне.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, разыгрывающий по-прежнему не сможет выходить на площадку в домашних матчах в соответствии с мандатом Нью-Йорка для крупных работодателей.

Тем не менее, ослабление мандата Key2NYC, как ожидается, станет первым шагом, который приведет к допуску не сделавшего прививку Ирвинга к матчам в «Барклайс центре» уже в этом сезоне.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, с 7 марта Ирвинг сможет посещать домашние встречи в качестве зрителя.

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