Марк Кьюбан: «Не стану тратить впустую выбор во втором раунде драфта ради Бронни Джеймса»

Владелец заявил, что не станет брать на драфте -младшего только из-за известного имени игрока.

«Не знаю, выберем ли мы Бронни. Это зависит от обстоятельств и от того, насколько он хорош.

Потрачу ли я выбор во втором раунде только ради того, чтобы потратить его? Наверное, нет. К тому же, у нас будет парень по имени Лука, который очень хорош. Так что это будет зависеть от команды, которая будет вокруг Луки», – сказал Кьюбан.

17-летний сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса выступает за школу Сьерра-Каньон и сможет выставить свою кандидатуру на драфт не раньше 2024 года.

Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?