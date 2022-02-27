Марк Кьюбан: «Не стану тратить впустую выбор во втором раунде драфта ради Бронни Джеймса»

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан заявил, что не станет брать на драфте Леброна Джеймса-младшего только из-за известного имени игрока.
«Не знаю, выберем ли мы Бронни. Это зависит от обстоятельств и от того, насколько он хорош.
Потрачу ли я выбор во втором раунде только ради того, чтобы потратить его? Наверное, нет. К тому же, у нас будет парень по имени Лука, который очень хорош. Так что это будет зависеть от команды, которая будет вокруг Луки», – сказал Кьюбан.
17-летний сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса выступает за школу Сьерра-Каньон и сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА не раньше 2024 года.
Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?