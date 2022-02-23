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    Леброн Джеймс назвал хакера, который взломал Instagram-аккаунт его сына

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    Сын супезвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, Бронни Джеймс, предупредил всех, что его Instagram-аккаунт взломали.

    «Если кто-то получил личное сообщение от меня с просьбой предоставить вашу информацию, это не я. Меня взломали. Извините за беспокойство», – написал Бронни в сторис.

    Позже личность хакера была установлена. Леброн опубликовал аккаунт взломщика в своих сторис.

    «Вот кто взломал страницу Бронни! Осторожно, ребята! Здесь реальные чудаки», – написал форвард «Лейкерс».

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