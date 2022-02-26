Леброн Джеймс: «Вижу себя игроком «Лейкерс» до тех пор, пока могу продолжать играть»

Форвард Леброн Джеймс во время пресс-конференции заявил, что планирует надолго задержаться в клубе.

Журналист: Вы видите себя играющим за эту команду после...

Леброн: Я вижу себя игроком этого клуба.

Журналист: После завершения текущего контракта?

Леброн: Я здесь, я здесь. Я всегда говорю, что в буквальном смысле живу настоящим моментом. Это так. Для меня важно, что происходит на данный момент. И сейчас я вижу себя игроком «Лейкерс» до тех пор, пока могу продолжать играть.

При всем при этом у меня есть цель, если это возможно, а я даже не знаю, возможно ли, но мне бы очень хотелось сыграть вместе со своим сыном. Это самое классное, что могло бы случиться. Но это не означает, что я не хочу быть со своей с нынешней командой.

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер