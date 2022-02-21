Управленцы НБА ожидают, что Бронни Джеймс будет выбран во 2-м раунде драфта

Некоторые управленцы выразили мнение, что сын звездного Леброна Джеймс Бронни Джеймс будет выбран во 2-м раунде драфта.

«Опросил нескольких менеджеров. Выбор Бронни прогнозируется на второй раунд, хотя сейчас пока нельзя говорить определенно», – написал инсайдер Эрик Пинкус.

Лидер «Лейкерс» заявил, что хочет отыграть последний сезон в карьере вместе с Бронни.

Контракт Джеймса с «Лейкерс» рассчитан до 2023 года. 17-летний Бронни выступает за школу Сьерра-Каньон и сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА не раньше 2024 года.

Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?