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    Управленцы НБА ожидают, что Бронни Джеймс будет выбран во 2-м раунде драфта

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА драфт НБА Леброн Джеймс-младший Баскетбол

    Некоторые управленцы НБА выразили мнение, что сын звездного Леброна Джеймс Бронни Джеймс будет выбран во 2-м раунде драфта.

    «Опросил нескольких менеджеров. Выбор Бронни прогнозируется на второй раунд, хотя сейчас пока нельзя говорить определенно», – написал инсайдер Эрик Пинкус.

    Лидер «Лейкерс» заявил, что хочет отыграть последний сезон в карьере вместе с Бронни.

    Контракт Джеймса с «Лейкерс» рассчитан до 2023 года. 17-летний Бронни выступает за школу Сьерра-Каньон и сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА не раньше 2024 года.

    Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?

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