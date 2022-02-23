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    Инсайдер Джейк Фишер: «Если Леброн не продлит контракт с «Лейкерс» этим летом, можно считать, что он ушел»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Леброн Джеймс-младший Баскетбол

    Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер заявил, что Леброн Джеймс покинет «Лейкерс» по окончании контракта в 2023 году, если не продлит соглашение с клубом этим летом.

    «Если Леброн не продлит контракт с «Лейкерс» этим летом, можно считать, что он ушел», – сказал Фишер.

    Ранее лидер «Лейкерс» заявил, что хочет отыграть последний сезон в карьере вместе с сыном Бронни.

    Контракт Джеймса с «Лейкерс» рассчитан до 2023 года. 17-летний Бронни выступает за школу Сьерра-Каньон и сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА не раньше 2024 года.

    Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?

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