Инсайдер Джейк Фишер: «Если Леброн не продлит контракт с «Лейкерс» этим летом, можно считать, что он ушел»

Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер заявил, что покинет «Лейкерс» по окончании контракта в 2023 году, если не продлит соглашение с клубом этим летом.

«Если Леброн не продлит контракт с «Лейкерс» этим летом, можно считать, что он ушел», – сказал Фишер.

Ранее лидер «Лейкерс» заявил, что хочет отыграть последний сезон в карьере вместе с сыном Бронни.

Контракт Джеймса с «Лейкерс» рассчитан до 2023 года. 17-летний Бронни выступает за школу Сьерра-Каньон и сможет выставить свою кандидатуру на драфт не раньше 2024 года.

Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?