Зоран Лукич: «Надеюсь, у нас будет больше возможностей дать практику молодым игрокам»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич подвел итоги матча квалификации ЧМ-2023 против Нидерландов (80:69).

– Поздравляю свою команду с важной победой, но хочу поздравить и соперника с хорошим выступлением. Очень трудная игра для нас. Было понятно, что с таким положением в турнирной таблице голландцам будет некуда отступать, к тому же у нас много новых молодых игроков без опыта выступлений за сборную. Отсюда и волнение в первой половине, 12 потерь. После большого перерыва мы показали максимальный контроль игры, только три раза потеряли мяч – и это стало ключом к победе. Да, некоторые ребята промазали открытые броски, но это были уверенные броски. В целом во второй половине сыграли раскрепощенно и уверенно, добились заслуженной победы. Надеюсь, мы можем продолжать показывать хороший баскетбол и в будущем.

– Сегодня в составе было три потенциальных новичка – на площадку в итоге вышли двое. Тимофей Герасимов провел на площадке 21 минуту, а Макар Коновалов – 26 секунд. Как вам их дебют?

– Хотел бы, чтобы Макар получил больше, чем 26 секунд. К сожалению, не получилось. Нам было важно выиграть – хотя бы с разницей в 1 очко. То, что молодые игроки получают опыт в национальной команде – это точно очень положительный момент. Как для них самих, так и для сборной. Надеюсь, впереди у нас будет еще больше возможностей предоставить им эту практику.

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