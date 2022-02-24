Станислав Ильницкий – о матче против Нидерландов: «Сложная ситуация, но надо было выходить и играть»

Форвард сборной России Станислав Ильницкий поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира-2023 против Нидерландов (80:69) и выразил надежду, что команда полетит на ответный матч.

Баскетболистам сборной России нужно было выходить и играть в матче с командой Нидерландов, стараясь ни на что не отвлекаться, заявил форвард национальной команды Станислав Ильницкий.

«В день рождения это уже мой второй матч в Перми. А так я уже три-четыре раза отмечал в Перми – или до игры сборной, или после.

Старались абстрагироваться сегодня, сложная ситуация, но надо было выходить и играть. Надеюсь, полетим в Голландию на воскресный матч.



Часто не очень хорошо начинаем матчи в Перми, потому что не сразу привыкаем к такой поддержке болельщиков. Постепенно почувствовали свою игру и показали спокойно то, к чему готовились. Тренер нас остудил вовремя.

Приятно при такой поддержке играть, мало где столько болельщиков сейчас приходит. Даже непривычно», – сказал Ильницкий.

На матче присутствовало 3 500 зрителей.

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