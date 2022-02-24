Артем Комолов – о матче против Нидерландов: «Старались немножко абстрагироваться»

Защитник сборной России Артем Комолов после победы над Нидерландами (80:69) в матче квалификации чемпионата мира-2023 заявил, что команда старалась абстрагироваться от новостей и сосредоточиться на игре.

«Хорошая победа, начало смазанное получилось, но во второй половине собрались и победили, это самое главное. Рад играть и быть полезным.

Старались немножко абстрагироваться сегодня. Понятно, что всем сейчас нелегко, но старались настроиться на игру. Это был важный матч, в котором нам нужна была победа», – сказал Комолов.

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