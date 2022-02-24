Зоран Лукич: «Благодарен команде Нидерландов, что они сегодня решили играть. Надеюсь, сыграем в воскресенье на выезде»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поблагодарил команду Нидерландов за то, что она вышла на сегодняшний матч квалификации чемпионата мира-2023, и выразил надежду, что ответная встреча состоится в воскресенье.

«Понимаем всю ситуацию, но мы сегодня думали только об игре и ждали информацию. Я очень благодарен команде Нидерландов, что они решили играть. Для нас, спортсменов, лезть в это, что, почему и как, на данный момент бессмысленно.

Надеюсь, сыграем в воскресенье на выезде. Пока не знаем, но надеюсь», – сказал Лукич.

Сегодня сборная России в Перми обыграла команду Нидерландов со счетом 80:69 и увеличила победную серию до 3-0. Ответная встреча должна состояться в воскресенье в Алмере (пригород Амстердама).

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