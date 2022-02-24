Сборная Нидерландов не вышла на пресс-конференцию после матча с Россией

Сборная Нидерландов отказалась от участия в пресс-конференции после матча с командой России в рамках квалификации чемпионата мира-2023.
Сборная России в Перми обыграла команду Нидерландов со счетом 80:69 и увеличила победную серию в квалификации до 3-0. Ответная встреча команд должна состояться в воскресенье в Алмере (пригород Амстердама).
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
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