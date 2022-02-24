Губернатор Пермского края: «Спасибо сборной Нидерландов за то, что они с нами сегодня. За то, что они вышли на площадку»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил сборную Нидерландов за выход на площадку в матче квалификации чемпионата мира-2023 против России.
«Спасибо сборной Нидерландов за то, что они с нами сегодня. За то, что они сегодня вышли на площадку», – сказал Махонин перед началом встречи.
Матч Россия – Нидерланды проходит во дворце спорта «Молот» в Перми.
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