Губернатор Пермского края: «Спасибо сборной Нидерландов за то, что они с нами сегодня. За то, что они вышли на площадку»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил сборную Нидерландов за выход на площадку в матче квалификации чемпионата мира-2023 против России.

«Спасибо сборной Нидерландов за то, что они с нами сегодня. За то, что они сегодня вышли на площадку», – сказал Махонин перед началом встречи.

Матч Россия – Нидерланды проходит во дворце спорта «Молот» в Перми.

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