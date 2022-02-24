Иван Стребков: «Сборная России старается не отвлекаться от подготовки к матчу с Нидерландами»

Капитан сборной России Иван Стребков заявил, что команда старается не отвлекаться от подготовки к сегодняшнему матчу квалификации чемпионата мира-2023 против Нидерландов.

«Понятно, что мы видим новости, все знаем, что происходит, но стараемся не отвлекаться на это, работаем в своем режиме и готовимся к игре», – сказал Стребков.

Матч должен состояться в четверг, 24 февраля, во дворце спорта «Молот» в Перми. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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