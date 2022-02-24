заявила, что не получала информации о возможном переносе сегодняшнего матча сборных России и Нидерландов в рамках квалификации чемпионата мира-2023.

«Сборные Нидерландов и России провели утренние тренировки в «Молоте» в обычном режиме, никакой информации о возможной отмене игры на эту секунду нет. Доверяйте информации из официальных источников – РФБ и ФИБА», – заявили в пресс-службе федерации.

Матч должен состояться в четверг, 24 февраля, во дворце спорта «Молот» в Перми. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн